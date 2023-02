Facchetti: “Inter, ora è corsa su se stessa. Spalletti? Mi è sempre piaciuto”

Intervenuto ai microfoni del podcast Santo Catenaccio, Gianfelice Facchetti , figlio dell'ex presidente dell'Inter Giacinto, ha parlato così del momento nerazzurro: "Onestamente, un divario così e soprattutto una squadra come il Napoli che non da segni di cedimento o scricchioli ti lascia poca speranza. La mia Inter a questo punto deve fare la corsa su se stessa, così come ha detto Lautaro, sta ritrovando le energie migliori e recuperando molti calciatori assenti nelle scorse settimane. C'è una parte di stagione ancora significativa dove raccogliere obiettivi, penso anche alla Champions League e non solo alla Coppa Italia, perché ad oggi il discorso campionato è praticamente chiuso.

Bisogna pedalare e vedere fra un paio di mesi cosa succede, se le distanze restano così siderali per lo Scudetto c'è poco da fare. Spalletti? Mi è sempre piaciuto come allenatore, non solo ai tempi interisti. La sua Roma a tratti giocava un calcio veramente bello, ricordo una finale di Supercoppa dove dopo 30' aveva messo sotto con 3 gol l'Inter. Ogni tanto storicamente però si perdeva sul più bello. Qui a Milano si è trovato in un periodo non felicissimo ma la piazza lo ha sempre apprezzato, ha avuto molto coraggio mettendosi in prima linea a sbrigare situazioni di leadership difficilissime, come quella di Icardi, e tutt'ora la gente nerazzurra lo ricorda con piacere e stima quando ritorna da avversario. A Milano ha raggiunto nel suo biennio sempre la qualificazione Champions, e non lo si faceva da anni, nonostante non avesse una dotazione tecnica per andare oltre".