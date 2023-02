TS – “Tu da qui non ti muovi”: Bastoni vuole solo l’Inter, ma vuole trattamento consono

Bastoni si aspetta un'offerta di contratto che rispecchi la sua importanza. Una sorta di: «Tu da qui non ti muovi»

Marco Astori

"Alessandro Bastoni vuole restare all’Inter. Il difensore nerazzurro si sente legatissimo alla maglia nerazzurra. E spera quanto prima di rinnovare il contratto, in scadenza nel giugno del 2024, col club di Viale della Liberazione". Apre così Tuttosport il suo focus sul futuro del centrale classe '99, punto fermo del progetto del club nerazzurro che è in trattativa per prolungare il suo contratto in scadenza nel 2024.

Scrive il quotidiano: "Il problema però – e qui si arriva al fatidico ma che potrebbe stravolgere le ambizioni del calciatore – è che si aspetta un trattamento economico consono al suo valore in campo. Lato società ovviamente c’è apertura al dialogo, anzi, è giusto sottolineare come la dirigenza interista si auspichi di trovare in tempi relativamente brevi un accordo col giocatore, ma ad oggi quanto proposto non soddisfa il difensore.

Bastoni non pretende di essere ricoperto d’oro dall’Inter, né tantomeno che la società pareggi le possibili più che laute offerte che potrebbero arrivare dai ricchi club stranieri, ma si aspetta un'offerta di contratto che rispecchi la sua importanza (qualcosa come cinque milioni netti per annata). Una sorta di: «Tu da qui non ti muovi».

Dopo una prima proposta di fine 2022 lontana da quanto auspicato dal ragazzo – che oggi percepisce un fisso da 2.8 milioni, che attraverso i bonus può raggiungere i 4 milioni – ci sono stati altri contatti (negativi) con l’entourage dell’atleta. Attenzione: la situazione non è sicuramente irrimediabile, anzi. Con la proposta giusta si chiude l'accordo immediatamente. Ma se ciò non dovesse avvenire e si tirasse troppo la corda, l’Inter rischierebbe davvero di andare incontro ad un film già tristemente visto", conclude Tuttosport.