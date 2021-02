Facchetti: “L’Inter vuole aumentare la sua consapevolezza. In campionato ero ottimista perché…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianfelice Facchetti ha parlato di Inter-Juve, semifinale di andata di Coppa Italia in programma questa sera.

“E’ vero che giocando la partita tra andata e ritorno, una sfida in equilibrio stasera rimanderebbe tutto a Torino. La Juve non vorrà perdere e l’Inter vuole incrementare la sua consapevolezza, che si è venuta a creare in questo mese di gennaio con risultati importanti. Anche Eriksen si sta ricavando uno spazio, questo vuol dire che c’è armonia e tranquillità nel percorso che sta facendo. Mentre in campionato ero ottimista, perché avevamo Hakimi e mancava Cuadrado, in quella parte di campo, la fascia destra, ci si giocherà molto. L’assenza di Lukaku poi potrebbe svegliare delle energie sopite nel gioco dell’Inter”.

