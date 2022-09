Facchetti: “Inter, il problema non è il portiere. Siamo vivi, con la soddisfazione di…”

Dalle colonne di Leggo, Gianfelice Facchetti analizza la sofferta vittoria dell'Inter contro il Torino. "Stadio di san Siro "Giuseppe Meazza", curva Nord e Samir Handanovic battono Torino 1 a 0. Questa la sintesi della sfida tra nerazzurri e granata di cui mi tengo il carattere, come affermato da Inzaghi nel post partita. E un pizzico di buona sorte. Possiamo dirlo a gran voce che il problema dell'Inter non era, non e' e non sara' il portiere. Per i piu' scettici, il numero 1 e' stato il migliore in campo con una serie di interventi decisivi nell'arco dei novanta minuti. Anche questo e' calcio, nessuno si stupisca, il portiere para".