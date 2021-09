Facchetti: “Interspac? Apertura Suning, siamo pronti. Inzaghi, ottimo inizio”

Presente all'evento Interspac, Gianfelice Facchetti ha invitato tutti i tifosi dell'Inter a coltivare un sogno

"L’auspicio è quello. Ma si deve essere in due: c’è bisogno che la proprietà dia l’opportunità di sedersi a un tavolo per ragionare. Senza presunzione, comunque, penso che quella nerazzurra possa essere la tifoseria più pronta in Italia la: lo dice la storia".