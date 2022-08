Facchetti punge Di Canio: “Quando ripeti a tutti che Lukaku fa la differenza solo in A ma…”

Paolo Di Canio è tornato a parlare di Romelu Lukaku. Dopo averlo battezzato "panterone moscione", nelle brillanti stagioni sotto la guida di Antonio Conte, l'ex giocatore della Lazio ha espresso il suo giudizio sul ritorno di Big Rom in serie A: "Sono fermamente convinto che Lukaku sia devastante in questo tipo di partite come contro lo Spezia. L'attacco della profondità, la spizzata... Però deve migliorare in tanti altri aspetti perchè poi, quando vai in un calcio più evoluto, gli avversari non vanno "a caso" intorno a Lukaku e non ti prendono la palla, hanno lettura, sanno quello che andrai a fare. Sono giocate banali, dove a certi livelli puoi risultare devastante, quello che gli manca è la capacità: nel primo tempo ha perso 5 palloni banalissimi, che ruzzolano sullo stinco".