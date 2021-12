Facchetti: “San Siro? Tema andrebbe affrontato con più cura. Sembra…”

Le parole di Gianfelice Facchetti a Sport Academy su Radio Cusano Campus in merito al futuro dello stadio di San Siro

"In questo stadio hanno giocato i più grandi del calcio e hanno cantato i più grandi della musica. Solo per questo - prosegue - e anche per tutti quelli che da spettatori hanno vissuto delle emozioni, andrebbe affrontato il tema del suo futuro con più cura. Si può decidere qualsiasi cosa ma ci si deve arrivare con una decisione partecipata e non per decreto, come richiede la storia dell'impianto".