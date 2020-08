Faggiano: “Inter? Non c’è mai stato nulla. Conte? Antonio ha quel carattere, ma so per certo…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il nuovo ds del Genoa, Daniele Faggiano, ha parlato anche del suo rapporto con Antonio Conte. Queste le dichiarazioni del dirigente: “Io all’Inter? Non c’è mai stato mai nulla. Sono cose giornalistiche. Con Antonio mi lega amicizia. Penso che non ci sia bisogno di un pacere: Antonio ha quel carattere ma so per certo che non ha rancore e dice le cose per il bene della propria squadra. Vi posso assicurare è che essendo molto amico di Ausilio a Baccin non sarei mai andato a “rompere le uova nel paniere” a casa di amici“.

(Sky Sport)