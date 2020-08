Barbano (CdS): “Inter, Zhang non ha sbagliato nulla. Conte è uno che non accetta…”

Tra le righe del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano torna sull’incontro di ieri tra Conte e la dirigenza dell’Inter, esaltando soprattutto il ruolo giocato nella vicenda dal presidente nerazzurro, Steven Zhang:

“Zhang non ha sbagliato nulla. Ha lasciato raffreddare gli animi, ha tessuto una tela sapiente di contatti riservati con il tecnico, poi lo ha incontrato circondato dai dirigenti che Conte aveva identificato come i nemici. E gli ha spiegato con le buone maniere che quei dirigenti non si toccano. Perché non sono coloro che gli mettono i bastoni tra le ruote. E non sono i delatori delle sue privatezze ai giornalisti. Da cui Conte non accetta critiche“.

(Fonte: Corriere dello Sport)