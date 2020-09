Faggiano: “Mercato? Qualche pista chiusa può riaprirsi. Vorrei prendere tre giocatori”

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano ha fatto il punto sul mercato in entrata e in uscita del club rossoblu: “Siamo ancora un bel gruppo, numeroso e prima dell’inizio di ogni campionato un po’ di sfoltimento maggiore c’era. Ora ho dovuto più a pensare di assimilare una squadra quanto prima e cercare di completare quei ruoli dove eravamo deficitari e ora penserò a fare qualche uscita per far sì che il mister possa allenare 26 e 27 giocatori.

Le trattative non sono facili, una mano grossa me l’ha data anche il nome del Genoa, della passione della piazza, e anche il presidente che fosse per lui dovrei comprare ancora di più per come ci tiene. Giocatori che voglio prendere? Devo attendere, ho messo la canna da pesca con l’amo, ho messo anche il mangime: sono in attesa, devo aspettare. Nel frattempo può esserci qualche pista chiusa che può riaprirsi. Non devo avere fretta di chiuderla subito. Non mi nascondo: vorrei prendere tre giocatori. I nomi? Pensateci”.