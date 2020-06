Le rivali – Parma, Faggiano: “Con l’Inter test importante, qui c’è clima positivo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Inter, Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha presentato così la partita contro i nerazzurri:

“E’ un test per sapere come stiamo atleticamente. Meglio non ricordare il vecchio Parma. Questi ragazzi lavorano bene, giochiamo bene e siamo contenti. E’ un test importante, ma non per l’Europa, solo per capire le nostre potenzialità. Io vicino alla Roma? Mai, mi trovo bene qui. La città ci vuole bene. Come detto, c’è un clima positivo“.

(Fonte: Sky Sport)