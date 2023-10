Fagioli confessa: “Mi dicevano: paga o ti spezziamo le gambe. Prestiti da due giocatori Juve”

Fagioli ha patteggiato e la squalifica sul campo è stata ridotta a 7 mesi. Il giocatore della Juve ha collaborato e raccontato come è entrato in un giro pericoloso.

"Si legge negli atti «Mi dicevano: paga o ti spezziamo le gambe». E ancora. «Fu Tonali a dirmi di scommettere su un sito illegale. Ho scommesso su tutto anche su Toro, Milan, ma non ho mai scommesso sulla Juve. Ho chiesto soldi in prestito anche a Gatti e Dragusin, ma pagherò tutti». Il comunicato della Federazione: «Fagioli dovrà partecipare a un piano terapeutico della durata minima di 6 mesi e ad un ciclo di almeno 10 incontri, da svolgersi nell’arco di 5 mesi, presso Associazioni sportive, Centri federali, Centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo, e comunque secondo le indicazioni e il programma proposti dalla Figc». Di certo lo sconto sui minimo tre anni di squalifica previsti dall’articolo 24 del Codice di Giustizia sportiva per chi scommette sul calcio è importante", riporta La Gazzetta dello Sport.