Falcao: “Perché Gabigol non ha sfondato in Italia? Di certo non ha dimenticato come…”

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Paulo Roberto Falcao ha parlato anche di Gabigol. L’ex attaccante nerazzurro è rinato da quando è tornato in Brasile: “In Brasile su chi punto? Al Flamengo c’è Gabigol: gran tiro, scatto, forte di testa. Poi Bruno Henrique, che ha una velocità che mette paura. E a centrocampo Gerson. Ma perché Gabigol e Gérson non hanno sfondato in Italia? Di certo non si sono dimenticati di come si gioca al calcio. Tite, il c.t. della Seleção, ora ha a disposizione una grande generazione“.

(Gazzetta dello Sport)