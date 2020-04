Ag Gabigol: “Zero chance di un ritorno all’Inter, hanno chiuso le porte. E lui l’ha presa così”

Gabigol ha avuto offerte da altri club in Eruopa?

“Sì, abbiamo avuto offerte da due top club: una dalla Bundesliga e un’altra dalla Premier League. Gabriel con la sua famiglia (il papà Valdemir, la mamma Lindalva e la sorella Dhiovanna) ha riflettuto a lungo e deciso che il Flamengo era la scelta giusta per proseguire la propria carriera ad alto livello”.

Ci dica la verità: l’Inter ha mai pensato di dargli una seconda occasione? Cos’è successo davvero?

“Vi faccio una domanda: avete mai sentito Gabriel dire: ‘Sto facendo benissimo in Brasile, ora voglio dimostrare anche all’Inter di poter tornare e fare bene lì’ o qualcosa del genere? No, mai. La realtà è che non c’era alcuna possibilità di ritorno, l’Inter ha chiuso le porte a Gabigol in maniera definitiva. Non è mai stata un’opzione”.

Gabigol come ha preso l’idea che l’Inter non lo volesse minimamente riavere con sé?

“Posso dire che è felicissimo così. Con il suo Flamengo, con un club che lo ha accolto alla grande, i compagni che lo amano, la tifoseria che gli dà ogni tipo di attenzione. Ha un allenatore straordinario come Jorge Jesus che lo ha aiutato. Non serve altro”.