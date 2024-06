In prima pagina su TuttoSport l'eliminazione dell'Italia all'Europeo. "Fallimento nazionale", il titolo scelto dal giornale torinese che continua: "Lezione dalla Svizzera, Italia fuori agli ottavi: sistema da rifondare. Azzurri impresentabili: Freuler e Vargas distruggono ogni illusione. Dopo due esclusioni di fila ai Mondiali, la disfatta mette a nudo la crisi di un movimento che la vittoria del 2021 aveva mascherato. Futuro al buio: tutto e tutti in discussione. Spalletti: «Responsabilità mia ma non mi dimetto». Oggi parla il presidente Gravina. Donnarumma duro: «Inaccettabile, chiediamo scusa».