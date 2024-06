«Ci siamo preparati molto bene per la partita», così Yann Sommer, portiere dell'Inter e della Nazionale svizzera, ha parlato dopo la partita vinta due a zero contro l'Italia di Spalletti e che ha portato all'eliminazione degli Azzurri dall'Europeo e alla qualificazione ai quarti per la selezione di Yakin. «Abbiamo condotto la gara meglio fin dall’inizio e avevamo più energia in campo», ha aggiunto l'estremo difensore.