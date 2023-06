Sono in arrivo a Istanbul attorno all'ora di pranzo le famiglie dei giocatori dell'Inter: le ultime verso la finale di Champions

Vigilia di finale di Champions League oggi per l' Inter . Dopo la conferenza stampa di Simone Inzaghi in programma nel pomeriggio, poi ci sarà l'allenamento di rifinitura verso il match contro il Manchester City di domani.

Come riportato da Sky Sport, sono in arrivo a Istanbul attorno all'ora di pranzo le famiglie dei giocatori dell'Inter. La loro vicinanza verso la finale può avere un ruolo importante per i nerazzurri.