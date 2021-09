Fanna: “Dove va, Conte vince. Inzaghi sulla buona strada. Sabato con l’Atalanta…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore di Inter e Atalanta Piero Fanna ha parlato della sfida di sabato a San Siro

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore di Inter e Atalanta Piero Fanna ha parlato della sfida di sabato a San Siro tra la formazione di Inzaghi e quella di Gasperini:

"L'Atalanta è famiglia. Sono arrivato a Bergamo a 14 anni dal Friuli e me ne sono andato a 19 che ero un uomo. Lì ho anche conosciuto mia moglie. I bergamaschi poi sono come i friulani, grandi lavoratori. Il ricordo più bello è il gol a San Siro in un Milan-Atalanta di Coppa Italia".

Che idea si è fatto di Inter e Atalanta?

"Ho visto l'Inter nel match vinto a Verona. Non hanno fatto una super prestazione, hanno rischiato di prendere un secondo gol, poi con qualità ed esperienza se la sono cavata. Molto più pesante la vittoria di Firenze. Italiano è bravo, lo conosco bene avendolo allenato a Verona".

Come finirà la sfida di sabato?

"Difficile dirlo. Prevarrà chi non perderà la concentrazione neanche per un istante. Con Dzeko e Lautaro forse l'Inter è più forte in attacco, ma il ritmo dell'Atalanta è difficile da sostenere".

Persi Conte, Hakimi e Lukaku, l'Inter ha comunque saputo rimanere competitiva?

"Dove va, Conte vince. E l'anno scorso mi stupivo che all'inizio fosse dietro di 5 o 6 punti. Ma quando ha trovato l'equilibrio... Dzeko è molto diverso da Lukaku. Hakimi per velocità e tecnica era un top. Ma al di là dei singoli credo che la chiave per Inzaghi sia creare un gruppo che giochi bene insieme. Mi sembra sulla buona strada. Anche perché ha trovato giocatori che dopo lo scudetto hanno acquisito grande consapevolezza. Sanno come si vince, e l'appetito vien mangiando".

Inter favorita per lo scudetto?

"Credo che ci sarà grande equilibrio, il livello si è alzato. Milan, Atalanta, Roma e Napoli daranno fastidio a Barella e soci".

Chiudiamo con la Champions. Come vede Inter e Atalanta in Europa?

"Come detto, l'Atalanta ha la mentalità giusta e infatti nelle ultime due edizioni si è fatta valere. Ormai la rispettano tutti. L'Inter può farcela ad andare agli ottavi, ma martedì contro lo Shakhtar dovrà dare davvero tutto".