Fantacalcio, da Inter a Juve e Milan: tutte le formazioni-tipo della Serie A per l’asta

I ballottaggi: In porta Carnesecchi avanti a Musso ma è tutto aperto. In difesa Djimsiti o Godfrey aspettando il rientro di Scalvini entro fine 2024, Hien in pole al centro. Koopmeiners è ormai fuori dai piani e salvo clamorose sorprese partirà in questa finestra di mercato, davanti senza Scamacca (almeno fino a febbraio-marzo) ci sono De Ketelaere e Lookman in pole su Retegui. E occhio anche al nuovo arrivato Zaniolo, quando starà bene proverà a dire la sua tra trequarti e attacco.

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì/Erlic, Miranda; Aebischer/Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson/Fabbian, Ndoye/Cambiaghi; Castro/Dallinga.

I ballottaggi: Con Italiano ci sarà tanto turnover e tanti ballottaggi, va messo in conto. A partire dalla porta dove c'è anche Ravaglia. Holm cambio di Posch a destra, in difesa arriverà un altro rinforzo. Ferguson ai box per la rottura del crociato, c'è Fabbian finché non rientra. Cambiaghi jolly sull'esterno e Dallinga e Castro partono alla pari davanti.

FIORENTINA (3-4-2-1) - De Gea; Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodo, Mandragora, Richardson/Barak, Parisi; Colpani, Beltran/Sottil; Kean.

I ballottaggi: Ci sono alcuni dubbi che spieghiamo meglio: Biraghi può giocare sia braccetto che a sinistra. Se gioca alto, c'è Ranieri dietro; altrimenti Parisi a tutta fascia. Anche Kayode ha fatto il braccetto a destra in preseason, ma perché non c'era Quarta: di base sarà alternativo a Dodo. In mezzo per ora c'è Amrabat che Palladino vorrebbe tenere ma probabilmente andrà via, è arrivato anche Richardson che farà di tutto per guadagnarsi una maglia. Davanti arriverà Gudmundsson per Gonzalez.

INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, Acerbi/de Vrij, Bastoni; Dumfries/Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

I ballottaggi: In porta Sommer parte come titolare. I due ballottaggi aperti sono Acerbi-de Vrij (il primo in pole, ma ci sarà turnover) e Dumfries-Darmian. Bisseck vice Pavard, Carlos Augusto vice sia di Bastoni che di Dimarco al momento. Frattesi e Zielinski per far riposare Barella e Mkhitaryan, mentre davanti Taremi è la prima alternativa a Thuram e Lautaro.

JUVENTUS (4-1-4-1) - Di Gregorio; Danilo, Gatti/Cabal, Bremer, Cambiaso; K. Thuram; Weah, Locatelli/Fagioli, Luiz, Yildiz; Vlahovic.

I ballottaggi: Manca ancora tantissimo dal mercato, sia in entrata che in uscita. Si attendono soprattutto un centrale di difesa, un trequartista e due ali. Poi la situazione sarà più definita. Cabal può fare sia il centrale che il terzino sinistro.

LAZIO (4-2-3-1) - Provedel; Marusic/Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella/Vecino; Tchaouna, Noslin/Castrovilli/Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

I ballottaggi: In difesa Marusic e Lazzari si giocano una maglia come terzino destro col primo in pole. Guendouzi titolare, Rovella e Vecino possono giocarsi il posto e c'è anche Cataldi. Sulla trequarti arriverà un rinforzo, mentre in attacco è in arrivo Dia che si giocherà il posto con Castellanos.

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Emerson Royal/Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo; Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.

I ballottaggi: In difesa è arrivato Emerson Royal e sulla carta dovrebbe diventare lui alla lunga il titolare al posto di Calabria, poi c'è Pavlovic appena arrivato sul centro-sinistra. A centrocampo arriverà un titolare come Fofana, per ora può giocare Loftus-Cheek, con Pulisic sulla trequarti e Chukwueze a destra. Poi saranno definite meglio le coppie e le gerarchie: Chukwueze e Pulisic saranno anche alternativi in alcune partite, come l'anno scorso.

NAPOLI (3-4-2-1) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi/Olivera, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori/Simeone.

I ballottaggi: Spieghiamo meglio il dubbio in difesa: Di Lorenzo può giocare braccetto o esterno. Se fa il braccetto, c'è Mazzocchi a destra. Altrimenti Olivera da braccetto sinistro. Osimhen quasi sicuramente andrà via e probabilmente arriverà Lukaku, che sarebbe il titolare fisso davanti.

ROMA (4-3-3) - Svilar; Celik, Mancini, Ndicka/Smalling, Angelino; Cristante/Le Fee, Paredes, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Dybala/El Shaarawy.

I ballottaggi: Arriverà dal mercato il nuovo terzino destro, in difesa Smalling può giocare quando sta bene ma c'è Ndicka pronto. A centrocampo il jolly è Le Fee, può giocare praticamente ovunque. Il modulo può essere anche 4-3-2-1 o 4-2-3-1. Occhio a Dybala, da vedere se resta o no.