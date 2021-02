Fantacalcio, le formazioni di Fiorentina-Spezia: out Castrovilli

Le formazioni ufficiali della sfida tra Fiorentina e Spezia, primo anticipo del 23esimo turno di Serie A e gara in programma alle 18.30

Il 23esimo turno di Serie A prende il via oggi alle 18:30 con il primo anticipo tra Fiorentina e Spezia. La squadra di Vincenzo Italiano scende in campo al Franchi di Firenze dopo il successo casalingo contro il Milan. I viola di Prandelli, che lascia in panchina Castrovilli e conferma Biraghi dal 1', va a caccia di punti preziosi in chiave salvezza.