Diritti tv, bordata di Dazn a Sky: “Offre alla Lega Serie A soldi che già sono suoi”

Continua la battaglia, senza esclusione di colpi, tra Dazn e Sky per l'assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021/2024.

Continua la battaglia, senza esclusione di colpi, tra Dazn e Sky per l'assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021/2024. Dopo il rilancio di Sky, che ha promesso ai club 505 milioni di euro da versare in 3 giorni in caso di assegnazione dei diritti, arriva la risposta di Dazn. In quei 505 milioni, infatti, sono compresi i 130 milioni dei diritti dello scorso anno, che Sky non ha mai versato dopo il lockdown e che ieri il Tribunale di Milano ha imposto all'emittente di pagare subito.