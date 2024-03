Il programma della 27ª giornata, che si chiuderà domani sera a San Siro con la sfida tra Inter e Genoa, prosegue con il match tra Atalanta e Bologna, in programma al Gewiss Stadium alle 18.

Ecco le scelte di Gasperini e Thiago Motta per la sfida che mette in palio punti pesanti in chiave Champions League.