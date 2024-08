Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese: gioca Fabbian

Alle 18.30 si gioca anche Bologna-Udinese, oltre a Verona-Napoli. Gioca Castro centravanti nella squadra di Vincenzo Italiano, c'è Ndoye e non Cambiaghi a sinistra; panchina per il nuovo arrivato Miranda e in porta dal 1' c'è Skorupski. Nell'Udinese la coppia Thauvin-Brenner alle spalle di Lucca, scelti Ehizibue e Kamara sulle due fasce. Ecco tutte le scelte ufficiali.