"A differenza di Fabbian e Soulé, prossimi a misurarsi per la prima volta ad alti livelli, alcuni calciatori sembrano destinati a un’altra stagione da gregari… di lusso. Basti pensare a Davide Frattesi e a Matias Vecino, sulla carta fuori dagli undici titolari di Inter e Lazio, ma spesso decisivi, soprattutto a partita in corso. L’ex Sassuolo (6 reti per lui) ha ottenuto una FM pari a 7,00 nel 2023/2024, mentre l’uruguagio (6 gol) si è fermato a 6,73".