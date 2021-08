Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina: Mou lancia Abraham dal 1′

Le scelte ufficiali di Mourinho e Italiano per Roma-Fiorentina, gara in programma all'Olimpico e valida per la prima giornata di Serie A

Alessandro De Felice

Il programma della prima giornata di Serie A prosegue con le sfide delle 20:45. All'Olimpico José Mourinho e Vincenzo Italiano si affrontano nel debutto ufficiale in Serie A sulle panchine di Roma e Fiorentina.

Nei giallorossi, lo Special One lancia Abraham e Shomurodov dal 1', mentre dall'altra parte Nico Gonzalez e Callejon completano il tridente con Vlahovic.

Di seguito le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Callejon. All.: Italiano