Pruzzo: “Roma? Ha sostituito Dzeko con Abraham: questo è positivo perché…”

Le parole dell'ex bomber: "La Roma ha sostituito Dzeko con Abraham, un ragazzo giovane con grande prospettiva e questo è positivo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così del mercato operato sin qui dalla Roma di Jose Mourinho: "Il passaggio di Pedro alla Lazio non sarebbe assurdo. Sarri lo ha allenato e lo conosce. Se le alternative sono quelle che sentiamo tutti i giorni, io ci penserei. La Roma ha sostituito Dzeko con Abraham, un ragazzo giovane con grande prospettiva e questo è positivo. Pensavo che si cercasse un regista difensivo, non escludo ci pensino ancora".