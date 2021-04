Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Fiorentina: out Zaccagni e Castrovilli

Le formazioni ufficiali dell'anticipo del 32esimo turno di Serie A tra il Verona e la Fiorentina, in programma al Bentegodi

Il 32esimo turno di Serie A si apre questa sera con la sfida tra Verona e Fiorentina. Al 'Bentegodi' la squadra di Juric vuole tornare al successo dopo le cinque sconfitte nelle ultime sei sfide in campionato. Gli scaligeri sono reduci dai ko contro Lazio e Sampdoria. Dall'altra parte, la Fiorentina di Iachini ha bisogno di punti per la salvezza: i tre punti non arrivano da quattro partite di fila e il Cagliari, che occupa il terzultimo posto, è solo a -5.