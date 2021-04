Inter miglior capolista dei top5 campionati europei. Conte a Napoli ha avuto conferme

La media punti dei nerazzurri è importante e contro lo Spezia bisognerà ritrovare la vittoria dopo il pari contro Gattuso

Dopo il pari contro il Napoli, l'Inter sfiderà lo Spezia nel turno infrasettimanale e dovrà ritrovare la sua Lula per ritrovare il cammino. La squadra nerazzurra dovrà provare a sfruttare anche il gol di Eriksen segnato contro gli uomini di Gattuso ed evitare di perdere altri punti. Il danese sembra poter essere una carta decisiva per lo scudetto.

Un punto accolto da Conte come se fosse una vittoria. Perché, come ha ammesso lui stesso, in un altro momento si poteva perdere. I suoi potevano farsi travolgere dall'autogol di Handanovic e de Vrij e dai pali colpiti là davanti. Ma non è successo e per lui è stata una conferma.

A SportMediaset sottolineano anche che l'Inter è al top in Europa per media punti. 75 quelli collezionati dai nerazzurri con 70 gol fatti e 28 subiti per una media punti di 2.41 a partita e un distacco di più 9 dalla seconda. Neanche il City ha fatto finora meglio: la squadra di Guardiola ha raccolto 74 punti e ha una media di 2.31 punti a gara con un distacco a +8 dalla seconda. Terza il Bayern con 68 punti fatti e una media del 2.34 con +7 dalla seconda in classifica. L'Atletico Madrid ha 70 punti e ha una media di 2.25 a partita e il Lille in Ligue1 ha raccolto settanta punti con una media per gara di 2.12.