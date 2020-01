Mercato, l’Inter dietro la decisione di Pinamonti: lascia il Genoa, Spal superata in volata?

Andrea Pinamonti non ha avuto fortuna al Genoa. Il bomber cresciuto all’Inter, ceduto per 18 milioni ma sul quale i nerazzurri vantano ancora un controllo verbale, ha segnato appena 4 gol in tutte le competizioni. Pochissimo, per chi doveva far svoltare l’attacco della squadra di Preziosi.

E così, riporta Calciomercato.com, Pinamonti può lasciare subito il Genoa e non farà rientro all’Inter dove non si pianifica con lui da subito. Lo ha richiesto la Spal perché i rapporti con l’agente Raiola sono ottimi e la dirigenza è intrigata da una bella coppia con Petagna per provare a salvarsi.

Ma attenzione anche alla candidatura dell’Hellas Verona che si è mosso in maniera seria promettendo un posto da titolare a Pinamonti fino a giugno. Tutto aperto, entrambi i club hanno avviato le proprie richieste al Genoa passando anche per l’Inter che lo riporterà a casa, a meno di sorprese, non prima dell’estate.