Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Parma: Sarri si affida al duo Ronaldo-Dybala

Alla fine Sarri ha scelto De Ligt che era in ballottaggio con Rugani. L’allenatore della Juventus si affida quindi all’ex Ajax e al duo Dybala-Ronaldo per affrontare il Parma. E’ la squadra di Kulusevski, giocatore che era nel mirino dell’Inter e che Paratici ha preso per la prossima stagione.

Queste le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. In panchina: Bernardeschi, Buffon, Emre Can, Coccolo, Costa, Danilo, Higuain, Pinsoglio, Pjaca, Rugani. Allenatore: Sarri.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Inglese, Kurtic; In panchina: Alastra, Barilla, Brugman; Colombi, Cornelius, Darmaku, Laurini, Pezzella, Siligardi, Sprocati. Allenatore: D’Aversa.