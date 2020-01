Sarri: “Inter? Paura è una parola grossa. Non seguo il nostro mercato, figuriamoci il loro”

Alla vigilia della sfida con il Parma, il tecnico della Juve Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa anche del duello con l’Inter di Conte:

“Paura è una parola grossa, non seguo il nostro mercato figuriamoci il loro. Noi così come siamo abbiamo la ferma convinzione di poter essere protagonisti. Se penso già a Juve-Inter? Per me Juve-Roma di Coppa Italia è una partita lontana nel tempo, le tabelle sono una delle più grandi cazzate della storia del calcio. Bisogna avere la testa solo per affrontare il Parma”.