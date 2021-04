FANTACALCIO – Lazio-Benevento, le formazioni ufficiali

I biancocelesti inseguono il sogno Champions, mentre i campani sono a caccia di punti per vivere un finale in sicurezza

All'Olimpico va in scena Lazio-Benevento. I biancocelesti inseguono il sogno Champions, mentre i campani sono a caccia di punti per vivere un finale in sicurezza. Nella Lazio non ci sarà Caicedo, ma rientrano Lazzari e Correa.