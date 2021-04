Repubblica – Il fastidio di Cristiano Ronaldo e quello della Juve. Nessuno…

Tra le partite chiave di oggi c'è sicuramente Atalanta-Juve. I bianconeri dovranno rinunciare a Cristiano Ronaldo

Tra le partite chiave di oggi c'è sicuramente Atalanta-Juve. I bianconeri dovranno rinunciare a Cristiano Ronaldo. "In questi giorni si sentiva i flessori carichi e non è riuscito a spingere come voleva e come riteneva opportuno. Parlando con lui e con il suo preparatore, abbiamo deciso di non rischiare", ha detto Pirlo in conferenza stampa. Repubblica sottolinea il fastidio di Cr7 e del club bianconero. "«Ho un fastidio», ha detto Ronaldo. Nessuno gli ha risposto «Sapessi noi», ma risulta comunque fastidioso, alla Juve tutta, che Cristiano oggi non giochi a Bergamo questa sorta di spareggio Champions con l’Atalanta: una gara fondamentale che lui salterà per via di quel problemino ai muscoli stracchi".