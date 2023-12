Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Atalanta: Zirkzee sfida Lookman

Le scelte di Thiago Motta e Gian Piero Gasperini per il match in programma questo pomeriggio alle 15

Torna in campo il Bologna di Thiago Motta. Gli emiliani, reduci dalla qualificazione ai quarti di Coppa Italia ai danni dell'Inter, ospitano l'Atalanta in un match che mette in palio punti importanti in zona Champions League. Come di consueto, in ottica fantacalcio, le formazioni ufficiali dell'incontro: