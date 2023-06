Le scelte di Zanetti e Sarri per la gara di questa sera tra toscani e biancocelesti con l'Inter spettatrice interessata

E' finito il campionato dell'Inter, ma non del tutto. I nerazzurri sono al momento terzi, finiranno sicuramente davanti al Milan, ma potrebbero addirittura chiudere al secondo posto. Dipenderà anche dal risultato di Empoli-Lazio, in programma questa sera alle 21. La squadra di Maurizio Sarri dovrà rispondere alla vittoria dei nerazzurri a Torino, in caso di vittoria tornerebbe davanti a Inzaghi e i suoi.