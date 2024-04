Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Cagliari: Oristanio dal 1’

Le scelte di Alberto Gilardino e Claudio Ranieri per la gara che questa sera chiude il turno di campionato in posticipo

La trentaquattresima giornata di Serie A volge al termine. Il turno si chiude questa sera con Genoa-Cagliari, in programma alle 20:45. Padroni di casa ormai tranquilli in questo finale di stagione, mentre gli ospiti cercano gli ultimi punti per blindare la salvezza.