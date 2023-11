Le scelte di Gilardino e Baroni per la gara in programma questa sera

Non solo Sassuolo-Salernitana in questo venerdì di Serie A. Il secondo match di giornata è Genoa-Verona, con in palio punti importanti per due squadre che lottano per la salvezza. Cerca ulteriore ossigeno la squadra di Gilardino, ancor di più quella ospite, con la panchina di Baroni che scricchiola. Queste le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica fantacalcio: