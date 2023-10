Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Napoli: Raspadori punta

Le scelte dei due allenatori per la gara in programma alle 15 al Bentegodi

C'è Hellas Verona-Napoli ad aprire il sabato di Serie A. Alle 15 si scende in campo al Bentegodi, con le due squadre chiamate ad una prova importante dopo la sosta. I campioni d'Italia, reduci dalla scoppola in casa con la Fiorentina, vogliono vincere anche per alleggerire il peso sulle spalle di Rudi Garcia, costretto a far fronte alle assenze di Anguissa e Osimhen. Queste le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica fantacalcio: