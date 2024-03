Le scelte di Massimiliano Allegri e Alberto Gilardino per la gara in programma alle 12:30 allo Stadium

La domenica di Serie A si apre con Juventus-Genoa. I bianconeri, reduci dal pareggio contro l'Atalanta, ospitano la squadra di Alberto Gilardino nel tentativo di riportarsi almeno momentaneamente davanti al Milan. In ottica fantacalcio, come di consueto, le scelte dei due allenatori per la gara dello Stadium.