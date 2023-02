Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Torino: c’è Barrenechea dal 1′

Le scelte di Ivan Juric e Massimiliano Allegri per la gara di campionato in programma questa sera tra le due torinesi

Il derby di Torino chiude addirittura di martedì sera questo turno di campionato. I granata di Juric fanno visita all'Allianz Stadium ai bianconeri di Massimiliano Allegri, in una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre.