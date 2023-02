Gds – Lukaku resterà all’Inter, a Londra sicuri. Ecco il piano nerazzurro

L'attaccante belga vuole rimanere a Milano e in primavera Chelsea e Inter si siederanno a un tavolo per trovare una quadra

Gianni Pampinella

Le parole di Beppe Marotta su Romelu Lukaku, hanno riportato d'attualità il futuro dell'attaccante. Il dirigente nerazzurro nella giornata di ieri aveva dichiarato che al termine della stagione Big Rom "tornerà al Chelsea e poi si aprirà uno scenario nuovo e vedremo cosa fare. Lui vuole restare". Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in primavera Chelsea e Inter si siederanno a un tavolo per trovare una quadra, perché è difficile immaginarsi un futuro di Lukaku nella capitale britannica, perché Milano è la sua casa. La stretta di mano, però, andrà studiata.

"La percezione comune a Londra è che l'accordo per il rinnovo del prestito sarà onorato e quindi che Romelu resterà a fare a sportellate in Serie A. E ci sono diversi motivi per i quali un ritorno alla base pare improbabile. Innanzitutto, il fallimento della scorsa stagione è stato troppo fragoroso per una seconda possibilità e quindi sarebbe una minestra riscaldata due volte. Il progetto di Todd Boehly, poi, è pensato per essere strutturato su giocatori più giovani e di grande prospettiva, con ingaggi decisamente più sostenibili. Al Chelsea non dispiacerebbe quindi un secondo prestito annuale prima di sondare il terreno per una cessione a titolo definitivo".

"Insomma, Lukaku non è nei piani dei Blues. Ovviamente le percentuali non sono tuttavia prossime allo zero assoluto, perché rispetto alla scorsa estate alcune cose sono cambiate e bisognerà fare i conti anche con queste variazioni. Prima di tutto i problemi fisici di Lukaku all'Inter".

"La prima comprensibile conseguenza è che molto probabilmente i nerazzurri si siederanno al tavolo della trattativa chiedendo uno sconto rispetto a quanto pattuito a voce. A Londra, poi, non c'è più quel Thomas Tuchel con cui Romelu era finito ai ferri corti. Anche se il suo successore Graham Potter non pare certo entusiasta di un suo ritorno e lo stesso vale per la proprietà. I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro di Lukaku e lui può condizionarlo con le prestazioni in campo".

(Gazzetta dello Sport)