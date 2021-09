Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Venezia: l’ex Inter Forte dal 1′

Le scelte di Pioli e Zanetti per la gara in programma questa sera al Meazza in infrasettimanale

Daniele Vitiello

Anche il Milan di Stefano Pioli torna in campo. La squadra rossonera scende in campo stasera al Meazza contro il neopromosso Venezia, nel tentativo di raggiungere l'Inter in classifica dopo la vittoria dei nerazzurri a Firenze. Diverse le assenze tra i padroni di casa, come testimoniano le formazioni comunicati in questi minuti. In ottica fantacalcio, ecco le scelte dei due tecnici:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré; Bennacer; Tonali; Florenzi, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Peretz, Vacca, Busio; Aramu, Forte, Johnsen. Allenatore: Paolo Zanetti.