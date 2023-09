Si chiude oggi il turno infrasettimanale di Serie A. In calendario alle 18:30 anche Monza-Bologna, con di fronte due squadre che puntano a stupire a fari spenti come fatto anche lo scorso anno. In ottica fantacalcio, come sempre, vi riportiamo le formazioni ufficiali dell'incontro. Queste le scelte di Raffaele Palladino e Thiago Motta: