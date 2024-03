Le scelte di Francesco Calzona e Massimiliano Allegri per il posticipo del Maradona

Ancora pochi minuti e la Serie A regalerà il match di cartello di questo turno di campionato. Il Napoli di Calzona affronterà al Maradona la Juventus, nel tentativo disperato di restare aggrappato al treno per l'Europa. L'allenatore azzurro ha preferito a centrocampo Traoré a Zielinski, che si accomoda in panchina. Dall'altro lato, invece, Allegri manda in campo Alex Sandro e Rugani al posto di Danilo e Gatti, mentre a metà campo sarà Alcaraz a prendere il posto di Rabiot.