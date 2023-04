Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Udinese: out Beto

Roma-Fiorentina chiude la domenica di Serie A questa sera. Non il turno, perché domani resta in programma Fiorentina-Atalanta, anch'essa importante per l'Inter che lotta anche con i bergamaschi per un posto in Champions League. Ma ora è il turno dei giallorossi di José Mourinho, reduci dalla sconfitta in Europa League contro il Feyenoord e desiderosi di rialzarsi subito. Lo Special One dovrà fare a meno però di alcune pedine importanti, mentre i bianconeri perdono Beto all'ultimo minuto.