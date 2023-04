Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta: Hojlund dal 1′

Le scelte di Juric e Gasperini per l'anticipo di Serie A in programma questa sera a Torino

C'è Torino-Atalanta a chiudere il sabato di Serie A dopo Roma-Milan del pomeriggio. I granata, reduci dalla vittoria contro la Lazio, ospitano i nerazzurri, che a loro volta nell'ultimo turno hanno battuto l'altra romana. In palio punti che permetterebbero alla squadra di Gasperini di tenere accese le speranze di rimonta Champions, ma non sarà per nulla facile.