Le scelte di Cioffi e Sarri per la gara di questo pomeriggio alla Dacia Arena tra bianconeri e biancocelesti

Due match ancora alle 15 nel turno di campionato dell’Epifania. Alla Dacia Arena, l’Udinese, reduce dalla vittoria sul Bologna dell’ultimo turno, ospita la Lazio di Sarri, orfana di Ciro Immobile. Nei bianconeri Samardzic in panchina, in odore di cessione. In ottica Fantacalcio, ecco le formazioni ufficiali dell’incontro: