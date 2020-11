Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Samp-Genoa: Rovella dal 1′, Keita e Candreva in panchina

Al ‘Ferraris’ di Marassi, Genova, va in scena la partita più sentita nel capoluogo ligure: di fronte Sampdoria e Genoa nel ‘Derby della Lanterna‘. Le due squadre si affrontano nella sfida valida per il sesto turno di Serie A. Gioca dall’inizio Rovella, obiettivo di mercato dell’Inter, mentre partono fuori gli ex nerazzurri Candreva e Keita.

Di seguito le formazioni ufficiali dei blucerchiati di Ranieri e il Grifone, allenato da Rolando Maran:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella. A disp.: Ravaglia, Letica, Adrien Silva, Verre, Keita, Colley, Askildsen, Regini, La Gumina, Ferrari Leris, Candreva. All: Ranieri.

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Behrami, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc; Scamacca. A disp.: Marchetti, Paleari, Behrami, Bani, Ghiglione, Radovanovic, Destro, Melegoni, Pjaca, Masiello, Parigini, Pellegrini. All.: Maran.