FANTACALCIO – Torino-Sampdoria, formazioni ufficiali: le scelte di Juric e D’Aversa

Le scelte dei due allenatore per la gara allo stadio Olimpico Grande Torino

Sarà Torino-Sampdoria la terza gara dell'undicesima giornata di campionato. Dopo la sconfitta contro il Milan, i granata cercano riscatto all'Olimpico di Torino. Juric si affida a Sanabria in attacco con Belotti che va in panchina. D'Aversa non rinuncia a Quagliarella.