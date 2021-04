FANTACALCIO – Udiense-Cagliari, le formazioni ufficiali

Potrebbe essere l'ultima chiamata per il Cagliari che alla Dacia Arena affronterà l'Udinese

Potrebbe essere l'ultima chiamata per il Cagliari che alla Dacia Arena affronterà l'Udinese. Dopo la vittoria in extremis contro il Parma, la squadra di Semplici cerca la seconda vittoria consecutiva per inseguire il sogno salvezza. Dall'altra parte l'Udinese relativamente tranquilla con i suoi 36 punti.